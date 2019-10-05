TFF 3. Lig: Payasspor: 4 - Cizrespor: 3

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Güney temsilcisi Payasspor, sahasında Cizrespor'u 43 mağlup etti.

Payas İlçe Stadı'nda yapılan ve Burak Kaplan, Selim Şenöz ile Mücahit Adem Çelebi'nin yönettiği karşılaşmada Payasspor'un gollerini 4, 25, 59 ve 90+2 dakikalarda Mümin Aysever atarken, misafir ekip Cizrespor'un gollerini de 29. dakikada Seçkin Şavkın, 49 ve 67. dakikalarda da Taner Gürsoy attı.

Payasspor, elde ettiği bu galibiyetin ardından puanını 5'e çıkartırken, Cizrespor da 10 puanda kaldı.

HATAY 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:26

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:22

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.