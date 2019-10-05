Samandağ’da otluk alanda çıkan yangın korkuttu

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kapısuyu Mahallesi’nde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının yola yakın olmasından kaynaklı göz gözü görmedi. Yangına Kahramanmaraş Orman İşletme ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü.

HATAY 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:08

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