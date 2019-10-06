Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

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Hatay'da sabah saatlerinde Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

TSK'ya ait zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, sabah saatlerinde Kırıkhan ilçesine geldi. İçerisinde zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçların yer aldığı konvoy, ilçeden geçerek sınır birliklerine doğru yola çıktı. Şehir merkezinden geçen yaklaşık 20 araçlık konvoy geniş güvenlik önlemleri altından sınır birliklerine doğru ilerledi.

Askeri araçlar ve komandoların Suriye sınır hattında konuşlandırılacağı öğrenildi.

HATAY 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:27

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:20

YATSI 19:34

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