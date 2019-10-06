Hatay’da minibüs tarlaya yuvarlandı: 10 yaralı

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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kontrolden çıkan minibüs tarlaya yuvarlandı, kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 31 AAU 272 plakalı minibüs sürücüsü Veysel K. (33), aracının direksiyon hakimiyetini yitirdi. Hakimiyeti kaybolan minibüs tarlaya yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

Jandarma ekipleri ise kaza yerinde incelemelerde bulundu.

HATAY 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:27

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:20

YATSI 19:34

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