Samandağ’da zeytinlik alanda korkutan yangın

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Samandağ ilçesine bağlı Gözene Mahallesi'nde bulunan zeytinlik arazide henüz nedeni bilinmeyen yangın çıktı. Kahramanmaraş Orman İşletme ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın zorlukla kontrol altına alındı.

HATAY 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:09

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