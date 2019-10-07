Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir kuyumcuyu soyan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Kırıkhan ilçesi Kanatlı Caddesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kuyumcuya müşteri gibi giren A.K. (25), kuyumcudan vitrindeki takı setini göstermesini istedi. Kuyumcuyu oyalayan şahıs, ani bir hareketle takı seti içerisindeki kolyeyi çalarak kaçtı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

HATAY 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:10

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