Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

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Hatay'dan Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, Hatay'ın Antakya ilçesinden geçerek Yayladağı ilçesine geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında sevkiyatı yapılan askeri araçların buradan da sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.

HATAY 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:28

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:19

YATSI 19:32

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