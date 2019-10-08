Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.

Türkiye´nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü zırhlı personel taşıyıcılarından oluşan askeri konvoy, Kırıkhan'a ulaştı. Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında ilçeden geçiş yaptı.

Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.



HATAY 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:10

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