Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.
Türkiye´nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü zırhlı personel taşıyıcılarından oluşan askeri konvoy, Kırıkhan'a ulaştı. Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında ilçeden geçiş yaptı.
Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
HATAY
07 Ekim 2019 Pazartesi
- İMSAK 05:10
- GÜNEŞ 06:28
- ÖĞLE 12:28
- İKİNDİ 15:45
- AKŞAM 18:19
- YATSI 19:32