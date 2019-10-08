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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye´nin İdlib ve kırsalına 36 TIR´dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

Hatay´ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından insani yardım malzemesi yüklenen 36 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı´na geldi. Buradaki işlemlerin ardından TIR´lar İdlib ve kırsalına hareket etti. Araçlarda bulunan yardım malzemeleri, buradaki sivillere dağıtılacak.



HATAY 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:10

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