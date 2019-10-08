Tekstil yükü Kamyonet alevlere teslim oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tekstil yükü Kamyonet alevlere teslim oldu

İHA

Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeki kamyonet alev alarak yandı. Kamyonetteki tekstil yükü yoldan geçen gençlerin yardımı ile yol kenarına taşınarak yanmaktan kurtarıldı.

Tekstil yükü Kamyonet alevlere teslim oldu

Hatay’ın Belen ilçesinde seyir halindeki kamyonet alev alarak yandı. Kamyonetteki tekstil yükü yoldan geçen gençlerin yardımı ile yol kenarına taşınarak yanmaktan kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre olay, BelenAntakya karayolu Belen geçidi mevkiinde meydana geldi. Mazot pompasında yaşanan arıza sonucu yangın çıkan kamyonet kısa sürede alevlere teslim oldu. Kamyonetteki tekstil yükü ise yoldan geçen gençlerin müdahalesi ile kurtarıldı. Araçtaki paketleri yol kenarına alan gençler büyük bir maddi zararın önüne geçtiler. Adana’dan aldığı yükü Antakya’ya götüren şoför Ahmet Ç ise gençlere teşekkür etti. Trafiğin tehlikeye girdiği Belen geçidinde yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tamamen söndürüldü. Kamyonet yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

HATAY

08 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:10
  • GÜNEŞ 06:29
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 15:44
  • AKŞAM 18:18
  • YATSI 19:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BM´den İdlib´e 36 TIR insani yardım
YEREL HABERLER BM´den İdlib´e 36 TIR insani yardım
Hatay'dan sınıra komando sevkiyatı
YEREL HABERLER Hatay'dan sınıra komando sevkiyatı
Çiçek saksısında Hint keneviri yetiştirdi
YEREL HABERLER Çiçek saksısında Hint keneviri yetiştirdi
Sınır hattına 50 araçlık askeri sevkiyat
YEREL HABERLER Sınır hattına 50 araçlık askeri sevkiyat
Cilvegözü´nden 9 ayda 83 bin TIR çıkış yaptı
YEREL HABERLER Cilvegözü´nden 9 ayda 83 bin TIR çıkış yaptı
Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor (2)
YEREL HABERLER Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor (2)
Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
YEREL HABERLER Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
Suriye sınırına askeri sevkiyat
YEREL HABERLER Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
YEREL HABERLER Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
Kuyumcuyu soyan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
YEREL HABERLER Kuyumcuyu soyan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
YEREL HABERLER Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
Müşteri gibi dükkana girip, altın kolyeyi çaldı
YEREL HABERLER Müşteri gibi dükkana girip, altın kolyeyi çaldı
Anne sütü bebeği de anneyi de hastalıklardan koruyor Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gözde Kır: "Bebeğin sağlıklı büyümesine ve bağışıklığının artmasına neden olan anne sütü, alerjik hastalıkların sıklığını da azaltıyor" "Emzirmeye devam eden annede şeker hastalığı gelişme riski, kalp hastalıkları riski, meme ve yumurtalık kanseri gelişme riski azalır"
YEREL HABERLER Anne sütü bebeği de anneyi de hastalıklardan ...
Samandağ’da zeytinlik alanda korkutan yangın
YEREL HABERLER Samandağ’da zeytinlik alanda korkutan yangın
Hatay’da minibüs tarlaya yuvarlandı: 10 yaralı
YEREL HABERLER Hatay’da minibüs tarlaya yuvarlandı: 10 yaralı
Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
YEREL HABERLER Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
Hatay mozaiğine kadın eli
YEREL HABERLER Hatay mozaiğine kadın eli

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X