Hatay'da 58 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da, Suriye'den kaçak yollarla Türkiye tarafına geçtikleri tespit edilen 58 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, sınırda görev yapan askeri birlikler, Altınözü kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu. Kaçak yollarla Türkiye tarafına geçtikleri belirlenen 58 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi. Kaçak göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
HATAY
09 Ekim 2019 Çarşamba
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