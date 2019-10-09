Sınıra askeri tır ve ZPT sevkıyatı

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Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen ve Hatay'a gelen 20 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), sınır ilçelerine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında askeri tır ve ZPT nakli gerçekleştirilen askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınır boyunca konuşlandırılacağı öğrenildi.

HATAY 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:30

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