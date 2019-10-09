Hatayspor’da Bayram Toysal dönemi

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TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor’un yeni teknik direktörü Bayram Toysal oldu.

Geçtiğimiz haftalarda İlhan Palut'un ayrılmasıyla teknik direktörlük koltuğu boşalan Hatayspor, TFF 2. Lig takımlarından Tuzlaspor Teknik Direktörü Bayram Toysal ile anlaşma sağladı.

Düzenlenen imza törenine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Teknik Direktör Bayram Toysal ve Külüp Başkan Vekili Aydın Toksöz katıldı.

HATAY 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:11

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