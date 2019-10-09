Özel İskenderun Gelişim Hastanesi 14. yılı geride bıraktı Genel Koordinatörü Ozan Yaşar: "14 yıldan bu yana uluslararası standartlarda hizmet sunarak, sağlık sektöründe önemli gelişmelere ve yeniliklere imza atmaya devam ediyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Özel İskenderun Gelişim Hastanesi 14. yılı geride bıraktı Genel Koordinatörü Ozan Yaşar: "14 yıldan ...

İHA

Özel İskenderun Gelişim Hastanesi Genel Koordinatörü Ozan Yaşar, "sağlıkta gelişim gelişimde değişim zamanı" sloganı ile yüz binlerce insanın sağlığına vesile olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Özel İskenderun Gelişim Hastanesi 14. yılı geride bıraktı Genel Koordinatörü Ozan Yaşar: "14 yıldan bu yana uluslararası standartlarda hizmet sunarak, sağlık sektöründe önemli gelişmelere ve yeniliklere imza atmaya devam ediyoruz"

Özel İskenderun Gelişim Hastanesi Genel Koordinatörü Ozan Yaşar, "sağlıkta gelişim gelişimde değişim zamanı" sloganı ile yüz binlerce insanın sağlığına vesile olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.
Özel Gelişim Hastanesi yönetimi sektörde 14. yılın özetini düzenlediği basın toplantısında yaptı. Toplantıda konuşan Genel Koordinatör Ozan Yaşar, "Yüz binlerce insanın sağlığına vesile olduğumuz 14. yılımızı gururla geride bıraktık. İskenderun’da kurulan ilk özel hastane kimliğiyle, 15 Mart 2005 yılında çıktığımız yola ilk günkü heyecanımızla devam ediyor, sizlerle büyüyoruz. Toplam 17 bin metrekare kapalı alan ve 206 yatak kapasitesine sahip hastanemizde; yılda ortalama 10 bin ameliyat ve 300 bin poliklinik hizmeti vererek ve 20 bin yatan hasta karşılayarak, 7/24 kesintisiz sağlık hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Sağlıkta gelişim zamanı sloganıyla, ileri teknoloji ve deneyimli uzman kadromuzla birlikte, 14 yıldan bu yana uluslararası standartlarda hizmet sunarak, sağlık sektöründe önemli gelişmelere ve yeniliklere imza atmaya devam ediyoruz" dedi.
58’i hekim, 629 personelle hizmet verdiklerini belirten Yaşar, şöyle devam etti:
"Vatandaşlarımızın şehir dışına gitmelerine gerek kalmadan, bize güvenmeleri ve bizi tercih etmeleri, en büyük gurur kaynağımız olmuştur. İskenderun Gelişim Hastanesi ailesi olarak; hastalarımıza en iyi tanı ve tedavi hizmetlerini sunmak, hastalarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini arttırmak, bizim için çok değerlidir.
Onkoloji Merkezi, Obezite Merkezi, Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi gibi özellikli birimleriyle sağlık sektöründe ulusal düzeyde hizmet veren hastanemiz; Şubat 2017’den bu yana, Başkent Üniversitesi ile Radyoterapi konusundaki işbirliğinin ardından, modern ışın tedavisi uygulamalarına devam etmektedir. Büyük bir öneme sahip Onkoloji Merkezimiz; teknolojik alt yapısı, uzman ve deneyimli kadrosuyla, bölgenin ihtiyacına tam olarak cevap verecek konumdadır."

130 obezite ameliyatı
Çağın en büyük sorunlarından olan obeziteyle mücadele kapsamında, ‘Obezite Cerrahisi Merkezi’ni kurduklarını belirten Ozan Yaşar, "Merkezimizin ameliyathanesinde kullanılan üst düzey Full HD Laparoskopik Sistemle, alanında uzman hekim, diyetisyen, psikologun yer aldığı ekibimizle, kaliteden ödün vermeden sağlık hizmeti sunmaya gayret ediyoruz. 2012 yılında kurulmuş olan ve ulusal düzeyde başarılar sağladığımız Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezimizde, uzman ve akademik kariyere sahip hekimlerin ulusal çapta gerçekleştirdiği operasyonlarla, unvanımızı üst noktalara taşımaya devam ediyoruz. 8 Mart 2012 yılında kurulan Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezimizin gelişmiş teknolojilerle donatılmış KVC ameliyathanesinde, yaklaşık 3317 ameliyat başarıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Radyoloji Ünitemize dahil ettiğimiz ve Türkiye’de sayılı hastanelerde bulunan 384 Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazıyla, ‘Sanal Anjiyo’ hizmeti sunulmaya başlanmıştır. 2013 yılından bu yana da anjiyo laboratuvarımızda yaklaşık 12 bin anjiyo uygulaması gerçekleştirilmiştir. Hastalarımıza en iyi tanı ve tedavi hizmeti sunarak, yaşam kalitelerini yükseltmek, bizim için her şeyin üzerindedir. Her türlü görüntüleme, teşhis, tedavi ve cerrahi operasyon imkanı sunduğumuz hastanemizde; kendi alanında isim yapmış önemli hocalarımızı bünyemize katmaya devam ederek, hasta odaklı hizmetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. İleri teknolojiyle donatılmış 7 adet yeni ameliyathaneyi, sene sonuna kadar hizmete sunmayı planlıyor, yatırımlarımıza ara vermeden yolumuza devam ediyoruz. Yine, Sağlık Bakanlığı’ndan onayı alınmış olan 83 adet yatak kapasitesini bünyemize dahil ederek, bu sayıyı 300’e tamamlamayı planlıyoruz. 2020 yılı sonuna kadar, Üniversite Hastaneleri gibi 3. basamak düzeyde vereceğimiz hizmetlerle, ‘Gelişimde Öncü’ olmaya devam edeceğiz" dedi.
İskenderun’da sağlık sektöründe verdikleri hizmetlerle üniversite hastaneleriyle yarışır hale geldiklerini belirten Özel Gelişim Hastanesi Başhekim Dr. Ömer Süha Caymaz ise, “Bunu gururla söylüyorum, bize gelip de memnuniyet seviyesi yüksek geri bildirimler alıyoruz. Büyüyoruz, büyümeyle gelişme arasında çok büyük farlar var. Genişleyebiliriz, binalar yapabiliriz ama biz verimliliği, personel eğitimini ve kaliteyi arttırıyoruz, büyüme böyle olur” diye konutu.

HATAY

09 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:11
  • GÜNEŞ 06:30
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:16
  • YATSI 19:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay sınırına askeri sevkiyat
YEREL HABERLER Hatay sınırına askeri sevkiyat
Hatay’da komandoların geçişine Türk bayraklı destek
YEREL HABERLER Hatay’da komandoların geçişine Türk bayraklı destek
Hatayspor'un yeni teknik direktörü Bayram Toysal
YEREL HABERLER Hatayspor'un yeni teknik direktörü Bayram Toysal
Hatayspor’da Bayram Toysal dönemi
YEREL HABERLER Hatayspor’da Bayram Toysal dönemi
Sınıra askeri tır ve ZPT sevkıyatı
YEREL HABERLER Sınıra askeri tır ve ZPT sevkıyatı
Hatay'da 58 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da 58 kaçak göçmen yakalandı
Üst geçitte korkutan kaza: 2 yaralı Bariyerlere çarpan otomobil devrildi Üst geçitteki kaza nedeniyle trafikte uzun süre aksamalar yaşandı
YEREL HABERLER Üst geçitte korkutan kaza: 2 yaralı Bariyerlere ...
Anne ile evlat arasında en zor karar Hatay’da ilk çocuğuna hamile kalan kadın, siroz hastası annesine karaciğerinden bir parça vermek için annesi ile bebeği arasında tercih yapmak zorunda kaldı Hastanın uygulanan tedavi ile karaciğer nakline gerek kalmadan sağlığına kavuşması, kızının karnındaki bebeği de kurtardı
YEREL HABERLER Anne ile evlat arasında en zor karar Hatay’da ilk ...
11 yaşındaki Fevzi dünya ikincisi oldu
YEREL HABERLER 11 yaşındaki Fevzi dünya ikincisi oldu
Gece yarısı Suriye sınırına asker ve malzeme takviyesi
YEREL HABERLER Gece yarısı Suriye sınırına asker ve malzeme ...
Tekstil yükü Kamyonet alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Tekstil yükü Kamyonet alevlere teslim oldu
BM´den İdlib´e 36 TIR insani yardım
YEREL HABERLER BM´den İdlib´e 36 TIR insani yardım
Hatay'dan sınıra komando sevkiyatı
YEREL HABERLER Hatay'dan sınıra komando sevkiyatı
Çiçek saksısında Hint keneviri yetiştirdi
YEREL HABERLER Çiçek saksısında Hint keneviri yetiştirdi
Sınır hattına 50 araçlık askeri sevkiyat
YEREL HABERLER Sınır hattına 50 araçlık askeri sevkiyat
Cilvegözü´nden 9 ayda 83 bin TIR çıkış yaptı
YEREL HABERLER Cilvegözü´nden 9 ayda 83 bin TIR çıkış yaptı
Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor (2)
YEREL HABERLER Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor (2)
Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
YEREL HABERLER Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
Suriye sınırına askeri sevkiyat
YEREL HABERLER Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
YEREL HABERLER Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
Kuyumcuyu soyan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
YEREL HABERLER Kuyumcuyu soyan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
YEREL HABERLER Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
Müşteri gibi dükkana girip, altın kolyeyi çaldı
YEREL HABERLER Müşteri gibi dükkana girip, altın kolyeyi çaldı
Anne sütü bebeği de anneyi de hastalıklardan koruyor Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gözde Kır: "Bebeğin sağlıklı büyümesine ve bağışıklığının artmasına neden olan anne sütü, alerjik hastalıkların sıklığını da azaltıyor" "Emzirmeye devam eden annede şeker hastalığı gelişme riski, kalp hastalıkları riski, meme ve yumurtalık kanseri gelişme riski azalır"
YEREL HABERLER Anne sütü bebeği de anneyi de hastalıklardan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X