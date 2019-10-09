Özel İskenderun Gelişim Hastanesi 14. yılı geride bıraktı Genel Koordinatörü Ozan Yaşar: "14 yıldan bu yana uluslararası standartlarda hizmet sunarak, sağlık sektöründe önemli gelişmelere ve yeniliklere imza atmaya devam ediyoruz"

Özel İskenderun Gelişim Hastanesi Genel Koordinatörü Ozan Yaşar, "sağlıkta gelişim gelişimde değişim zamanı" sloganı ile yüz binlerce insanın sağlığına vesile olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Özel Gelişim Hastanesi yönetimi sektörde 14. yılın özetini düzenlediği basın toplantısında yaptı. Toplantıda konuşan Genel Koordinatör Ozan Yaşar, "Yüz binlerce insanın sağlığına vesile olduğumuz 14. yılımızı gururla geride bıraktık. İskenderun’da kurulan ilk özel hastane kimliğiyle, 15 Mart 2005 yılında çıktığımız yola ilk günkü heyecanımızla devam ediyor, sizlerle büyüyoruz. Toplam 17 bin metrekare kapalı alan ve 206 yatak kapasitesine sahip hastanemizde; yılda ortalama 10 bin ameliyat ve 300 bin poliklinik hizmeti vererek ve 20 bin yatan hasta karşılayarak, 7/24 kesintisiz sağlık hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Sağlıkta gelişim zamanı sloganıyla, ileri teknoloji ve deneyimli uzman kadromuzla birlikte, 14 yıldan bu yana uluslararası standartlarda hizmet sunarak, sağlık sektöründe önemli gelişmelere ve yeniliklere imza atmaya devam ediyoruz" dedi.

58’i hekim, 629 personelle hizmet verdiklerini belirten Yaşar, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın şehir dışına gitmelerine gerek kalmadan, bize güvenmeleri ve bizi tercih etmeleri, en büyük gurur kaynağımız olmuştur. İskenderun Gelişim Hastanesi ailesi olarak; hastalarımıza en iyi tanı ve tedavi hizmetlerini sunmak, hastalarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini arttırmak, bizim için çok değerlidir.

Onkoloji Merkezi, Obezite Merkezi, Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi gibi özellikli birimleriyle sağlık sektöründe ulusal düzeyde hizmet veren hastanemiz; Şubat 2017’den bu yana, Başkent Üniversitesi ile Radyoterapi konusundaki işbirliğinin ardından, modern ışın tedavisi uygulamalarına devam etmektedir. Büyük bir öneme sahip Onkoloji Merkezimiz; teknolojik alt yapısı, uzman ve deneyimli kadrosuyla, bölgenin ihtiyacına tam olarak cevap verecek konumdadır."



130 obezite ameliyatı

Çağın en büyük sorunlarından olan obeziteyle mücadele kapsamında, ‘Obezite Cerrahisi Merkezi’ni kurduklarını belirten Ozan Yaşar, "Merkezimizin ameliyathanesinde kullanılan üst düzey Full HD Laparoskopik Sistemle, alanında uzman hekim, diyetisyen, psikologun yer aldığı ekibimizle, kaliteden ödün vermeden sağlık hizmeti sunmaya gayret ediyoruz. 2012 yılında kurulmuş olan ve ulusal düzeyde başarılar sağladığımız Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezimizde, uzman ve akademik kariyere sahip hekimlerin ulusal çapta gerçekleştirdiği operasyonlarla, unvanımızı üst noktalara taşımaya devam ediyoruz. 8 Mart 2012 yılında kurulan Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezimizin gelişmiş teknolojilerle donatılmış KVC ameliyathanesinde, yaklaşık 3317 ameliyat başarıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Radyoloji Ünitemize dahil ettiğimiz ve Türkiye’de sayılı hastanelerde bulunan 384 Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazıyla, ‘Sanal Anjiyo’ hizmeti sunulmaya başlanmıştır. 2013 yılından bu yana da anjiyo laboratuvarımızda yaklaşık 12 bin anjiyo uygulaması gerçekleştirilmiştir. Hastalarımıza en iyi tanı ve tedavi hizmeti sunarak, yaşam kalitelerini yükseltmek, bizim için her şeyin üzerindedir. Her türlü görüntüleme, teşhis, tedavi ve cerrahi operasyon imkanı sunduğumuz hastanemizde; kendi alanında isim yapmış önemli hocalarımızı bünyemize katmaya devam ederek, hasta odaklı hizmetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. İleri teknolojiyle donatılmış 7 adet yeni ameliyathaneyi, sene sonuna kadar hizmete sunmayı planlıyor, yatırımlarımıza ara vermeden yolumuza devam ediyoruz. Yine, Sağlık Bakanlığı’ndan onayı alınmış olan 83 adet yatak kapasitesini bünyemize dahil ederek, bu sayıyı 300’e tamamlamayı planlıyoruz. 2020 yılı sonuna kadar, Üniversite Hastaneleri gibi 3. basamak düzeyde vereceğimiz hizmetlerle, ‘Gelişimde Öncü’ olmaya devam edeceğiz" dedi.

İskenderun’da sağlık sektöründe verdikleri hizmetlerle üniversite hastaneleriyle yarışır hale geldiklerini belirten Özel Gelişim Hastanesi Başhekim Dr. Ömer Süha Caymaz ise, “Bunu gururla söylüyorum, bize gelip de memnuniyet seviyesi yüksek geri bildirimler alıyoruz. Büyüyoruz, büyümeyle gelişme arasında çok büyük farlar var. Genişleyebiliriz, binalar yapabiliriz ama biz verimliliği, personel eğitimini ve kaliteyi arttırıyoruz, büyüme böyle olur” diye konutu.

HATAY 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:11

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