Bakras Kalesi’nde çıkan yangına havadan müdahale Hatay’da Bakras Kalesi’nde çıkan yangına 6 arazöz karadan müdahale ederken, 2 helikopter de havadan müdahale yaptı

Hatay’da bulunan Bakras Kalesi’nde çıkan yangın, 6 arazöz ve 2 helikopterin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.

Hatay’da Antakyaİskenderun karayolu üzerinde yer alan ve jeopolitik önemi nedeniyle Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Haçlılar tarafından da kullanılan Bakras Kalesi’nde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 6 arazöz karadan müdahale ederken, 2 helikopter de havadan söndürme çalışması gerçekleştirdi. Yangın yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

HATAY 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:30

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:16

YATSI 19:29

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