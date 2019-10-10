Komandolar silah arkadaşlarını sınır birliklerine uğurladı Öğrenciler de ellerinde Türk bayraklarıyla konvoyu alkışladılar

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Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınıra sevkiyatlar devam ediyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan sınır birliklerinden 39. Mekanize Piyade Tugayı Osmaniye Komutan Yardımcılığı 1. Mekanize Piyade Taburu, sınır birliklerine doğru hareket etti. Sınır birliklerine giden komandoları, görev arkadaşları yola dizilerek asker selamıyla uğurladılar. Konvoyun Kırıkhan ilçesinde geçişi sırasında ise öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ile konvoyu alkışladılar.

Komandoların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

HATAY 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:12

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