Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınır hattına tank sevkiyatı sürüyor.

Türkiye´nin çeşitli birliklerinden gönderilen tank ve obüs yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek, Suriye sınır hattına gitti.

Askeri araçlar ve tankların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.



HATAY 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:30

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