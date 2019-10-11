Futbol turnuvasında Barış Pınarı Harekatına pankartlı destek Hataylı gazeteciler turnuva maçına Barış Pınarı Harekatına destek pankartı ile çıktı

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hataylı gazeteciler turnuva maçına Barış Pınarı Harekatı'na pankartla destek verdi.

Hatay’da 3.’sü gerçekleştirilen Şehit Gülşah Güler Kamu Kurumları Arası Demokrasi Futbol Turnuvası kapsamında Hatay Gazeteciler Cemiyeti Takımı sporcuları, Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü maçına Barış Pınarı harekatına pankartlı destek pankartıyla çıktı.

‘Kalbimizle, duamızla Barış Pınarı Harekatında Mehmetçiğimizin yanındayız’ yazılı pankartla sahaya çıkan gazeteciler, tribünlerden ve rakip takımdan alkışla karşılandı. İki ekibin sporcuları ve hakemler daha sonra pankartla toplu fotoğraf çekildi.

Diğer yandan mücadele Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 51’lik üstünlüğü ile sona erdi.

HATAY 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:13

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.