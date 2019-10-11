Suriye’de görevli asker yeni doğan oğlunu görüp döndü

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye’de görev yapan uzman çavuş, Hatay’da dünyaya gelen evladını görmeye geldi. Asker baba oğlunu öpüp kokladıktan sonra aynı gün görevinin başına döndü.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde görev yaparken Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye’de görevlendirilen Uzman Çavuş Selçuk Önal, yeni doğan bebeğini görmek için 1 günlük izin alıp Hatay’ın Payas ilçesindeki evladının yanına geldi. Eşini görüp, yeni doğan oğlu Miraç Ali Önal’ı öpüp koklayan Selçuk Önal, aynı gün tekrar görev yerine döndü.
HATAY
11 Ekim 2019 Cuma
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