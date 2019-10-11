Hatay iki gurup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı



Alınan bilgiye göre olay, Savaş Mahallesi 42 Sokak'ta meydana geldi. Bir kafeteryanın işletmecileri ile başka bir gurup arasında çıkan silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin yüzlerce metre kaçtığı ve çok kan kaybettiği olay anında kafeteryada bulunan müşteriler büyük korku yaşadı. Polis olay bölgesini çembere alırken yaralılar ambulanslar ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HATAY 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:13

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