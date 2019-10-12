Camide fenalaşan adama 112 müdahale etti

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Hatay’da Cuma Namazı öncesi fenalaşan adama 112 ekipleri müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Erzin ilçesi Merkez Camide meydana geldi. Oturduğu yerde namaz kılmak için ayağa kalkan İsmet M., birden yere düştü. Düştüğünü gören yanındaki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince kontrolü yapıldıktan sonra M., ambulans ile Erzin Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsmet M.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HATAY 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:32

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