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Bayram Toysal: "Kendi doğrumuzu sahaya yansıtmaya geldik" Hatayspor Teknik Direktör Bayram ...

İHA

TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, kendisine güzel bir çalışma fırsatı sunulduğunu, fırsatı iyi değerlendirip, Hatayspor'u layık olduğu yere getireceklerini söyledi.

Bayram Toysal: "Kendi doğrumuzu sahaya yansıtmaya geldik" Hatayspor Teknik Direktör Bayram Toysal: "Hatayspor’u sezon sonunda layık olduğu yere çıkaracağız"

TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, kendisine güzel bir çalışma fırsatı sunulduğunu, fırsatı iyi değerlendirip, Hatayspor’u layık olduğu yere getireceklerini söyledi.
TFF 1. Lig’de mücadele eden Hatayspor’da İlhan Palut’un görevine son verilmesinin ardından bordobeyazlı takımın yeni teknik direktörü olan Bayram Toysal, bir basın toplantısı düzendi. Toysal, Hatayspor’u çok iyi tanıdığını, kendi oyun karakterini takıma yansıtıp güzel işler yapmaya devam edeceklerini söyledi. Toysal, hedefi olan bir takıma geldiğini ve faydalı olmak için çabalayacaklarını belirterek “Bu tarz transfer durumlarında bizim kendi adımıza belirleyeceğimiz bir durum söz konusu değil. Yönetim Kurulu transfere uygun görmüştür ve biz göreve başlamışızdır. Hedefi olan bir takım ve önemli bir camia, elimizden gelen gayreti gösterip Hatayspor’a faydalı olmak için buradayız. İhtiyaç doğrultusunda bizi çağırdılar ve ‘gelmiyoruz’ diyemedik. Bizim çok uzun süredir Hatayspor’a hizmetimiz devam ediyor. Futbolculuk dönemimde transfer olup gittiğimde ciddi bir bonservis bedeli ödenerek diğer takımlara transfer oldum. Bir önceki dönemde teknik direktör olarak geldiğimde ‘bana ateş gömlek giydiniz’ demiştiniz, ben de ‘biz buranın öz evladıyız Hatayspor’un bu durumda ihtiyacı olduğunda koşa koşa geleceğimizi’ söyledik ve göreve başladık. O dönemdeki baskı ne kadarsa bu dönemde de değişen bir şey yok. Sonuçta futbol sahada oynanıyor, hedefi doğrultusunda bizi davet eden camiaya elimizden geldiği kadar destek olmak zorundayız. Hatayspor’u sezon sonunda layık olduğu yere çıkaracağız diye umut ediyorum” dedi.

"Önce seviyemize bakacağız"
Takım içerisinde radikal kararlar almayı düşünmediğini belirten Toysal “Henüz yeniyiz, arkadaşlarla birkaç idman yaptık. Önce gözlemleyeceğiz takım durumunu tespit edeceğiz. Puan olarak kötü bir nokta da değil en azından orada kalmak adına kendi içimizdeki eksiklikleri giderip zirveden aşağıya inmemeyi düşünüyoruz. Takımın seviyesini kendi gözümle görmem lazım, takım içerisindeki seviyeyi arkadaşlığı görmek lazım, ona göre bazı kararlar vereceğiz” dedi.

"Kendi doğrularımızı sahaya yansıtacağız"
Toysal, İlhan Palut’un yönetimin istemesine rağmen üç futbolcuyu kadro dışı bırakmaması iddiası ile ilgili ise “Biz buraya teknik adam olarak geldik. Biz kendi doğrumuzu sahaya yansıtmaya geldik. Türkiye’de bunun örnekleri var. Ben de çalıştığım bir takımda liderken görevi bıraktım. Olabiliyor bunlar, tercihleri biz belirlemiyoruz. Yönetimin almış olduğu bir karar, nedeni şudur veya budur onu da tartışmıyorum. Gelen duyumlar öyledir, bana böyle bir şey hissettirilmedi. Bana burada güzel bir çalışma fırsatı sunuldu bizde o fırsatı iyi değerlendirip, Hatayspor’u layık olduğu yere getireceğiz” dedi.

"Karakterimizi sahaya yansıtıp, güzel işler yapacağız"
İlhan Palut’un göreve gelmesinde en büyük vesile kendisinin olduğunu söyleyen Toysal, “Hatayspor’u çok iyi tanıyorum, Hataylı olmamın verdiği avantaj ile. Bundan önceki dönem geldiğimde Hatayspor’u üst liglerde görmek istediğimi söylemiştim. Çünkü buraya çok sık gelemediğim için maçları televizyon izlemek istediğimi belirtmiştim. Nitekim şu anda televizyonda izleyip takip ediyorum. İlhan hoca benim aile dostum, arkadaşımdır. Buraya gelmesinde en büyük vesile benimdir, kendisi bunu çok iyi biliyor ve başarısından gurur duydum, Allah yolunu açık etsin. Genel değerlendirme tabi yapıldı, istişare edildi konuşuldu. Biz bir teknik adamız İlhan hocanın görüşü ile benim ki çok farklı. Biz kendi karakterimizi takıma yansıtıp güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Puan olarak iyi bir noktadayız ve bu durumda köklü bir değişikliğe gerek olmadığını düşünüyorum. Ufak tefek dokunuşlar illa ki olacaktır. Biz kendi hocalığımızı, karakterimizi sahaya yansıtabilmek adına değişiklikler tabi ki olabilir. İyi giden bir havayı devam ettirmek zorundayız. Son olarak Osmanlıspor maçı buna da ışık tuttu. Bu takım istediği zaman hocasız da maç kazanabiliyor. Geçen sene finalde kaybedilmiş havanın negatif yansımaması lazım" şeklinde konuştu.
19 Ekim Cumartesi günü kendi sahalarında oynayacakları Adana Demirspor maçı için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Toysal “Adana Demirspor maçı önemli ve çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Şu ana kadar bir mağlubiyetleri var ama çok berabere kalan bir takım. Kendi içimizde eksikliklerimizi giderip, rakibin eksiklerini istişare edip bu maçtan galip gelmeyi düşünüyoruz. Kadro da eksik futbolcumuz bulunmuyor” ifadelerine yer verdi.

HATAY

12 Ekim 2019 Cumartesi

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