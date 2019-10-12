Park halindeki pikap devrildi: 1 yaralı

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde mandalina sandıklarını taşıyan pikabın devrilmesi sonucu arabada bulunan kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı mağaracık mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mandalina sandıklarıyla dolu olan 31 ABZ 131 plakalı pikap, toprağın kayması sonucu bahçeye düştü.

Arabanın içinde bulunan ismi alınamayan sürücü, pikabın devrilmesi sonucu yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile Samandağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

HATAY 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:14

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