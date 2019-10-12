HDP ilçe başkanı terör propagandasından tutuklandı

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HATAY'ın İskenderun ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan kara propaganda yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan HDP İskenderun ilçe Başkanı Hülya Ateş tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sosyal medyada terör propagandası yapanları takibe aldı. Polisin yaptığı çalışma sonrasında HDP İskenderun ilçe Başkanı Hülya Ateş, Barış Pınarı Operasyonu ile ilgili sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve terör örgütü propagandası yapma suçlaması ile gözaltına alındı. Yapılan sorgulamasının ardından Ateş, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan B.A.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



HATAY 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:14

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