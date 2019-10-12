Gümrükte rüşvet operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Hatay’ın Yayladağı ilçesi gümrük kapısında düzenlenen 'rüşvet' operasyonunda 1’i gümrük memuru 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği ve Gümrük Muhafaza ve kaçakçılık istihbarat müdürlüğü ekiplerince ortak düzenlenen operasyon kapsamında 1 gümrük muhafaza personeli ve 2 sivil vatandaş rüşvet almaverme iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.Y.,S.A.,M.A , çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HATAY
12 Ekim 2019 Cumartesi
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