Gümrükte rüşvet operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Yayladağı ilçesi gümrük kapısında düzenlenen 'rüşvet' operasyonunda 1’i gümrük memuru 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği ve Gümrük Muhafaza ve kaçakçılık istihbarat müdürlüğü ekiplerince ortak düzenlenen operasyon kapsamında 1 gümrük muhafaza personeli ve 2 sivil vatandaş rüşvet almaverme iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.Y.,S.A.,M.A , çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HATAY 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:32

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:12

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.