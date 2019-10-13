Damacana yüklü kamyon devrildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde devrilen damacana yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, AntakyaSamandağ yolu Özbek mevkisinde meydana gelen kazada, sürücüsü tespit edilemeyen 31 AJ 939 plakalı kamyon kaldırıma çıkarak devrildi. Kamyonun devrilmesiyle damacanalar etrafa yayıldı. Bir süre kapanan yol damanacaların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Kamyonun sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.
HATAY
13 Ekim 2019 Pazar
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