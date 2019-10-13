Samandağ’da çıkan yangın kontrol altına alındı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik ve mandalina bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Vakıflı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle bitki örtüsü yangını çıktı. Yangın 5 noktaya sıçradı. Yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

HATAY 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:33

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