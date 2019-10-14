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Doç. Dr. Songur: "Hastaların şehir dışına gitmesine gerek kalmadı"

İHA

İskenderun Gelişim Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Songur, kentte hiçbir operasyon için hastaların şehir dışına gitmelerine gerek kalmadığını söyledi.

Doç. Dr. Songur: "Hastaların şehir dışına gitmesine gerek kalmadı"

İskenderun Gelişim Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Songur, kentte hiçbir operasyon için hastaların şehir dışına gitmelerine gerek kalmadığını söyledi.
Şah damarında tıkanıklık olan Gazeteci Tamer Oğuz, İskenderun Gelişim Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.
Yaklaşık iki hafta önce baygınlık geçiren Oğuz, kaldırıldığı hastanenin acil servisinde yapılan muayenenin ardından, vertigo tanısıyla nöroloji servisine sevk edildi. Ardından beyin cerrahisi servisine yönlendirilen ve şah damarında tıkanıklık olduğu belirlenen Tamer Oğuz’un, ameliyat için şehir dışında bir merkeze gitmesi önerildi. Araştırmaları sonucunda Gelişim Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Songur’a başvuran Gazeteci Tamer Oğuz, ameliyatın ardından eski sağlığına kavuştu.
Yaşadığı süreç hakkında bilgi veren Tamer Oğuz, Kalp ve Damar Cerrahisi Ekibinin Hatay için büyük bir şans olduğunu ifade ederek, “Ameliyat olmadan önce, ani bir baş dönmesi yaşamıştım ve baş dönmesi sonrasında bayılmışım. Çevremdekiler tarafımdan acil servise kaldırıldım. Acil Servis Hekimi, beni nörolojiye yönlendirdi ve bende vertigo olabileceğini söyledi. Nöroloji hekiminin istediği boyun ultrasonu ultrason sonucunda, şah damarımda sıkıntı olduğunu söyledi ve daha sonra beyin cerrahisine yönlendirdi. Beyin cerrahisi hekimi, acil ameliyat olmam gerektiğini ve ameliyat için Ankara’ya gitmemin doğru olacağını açıkladı. Ameliyatla ilgili araştırmalar yaptım ve Gelişim Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Songur’a muayeneye geldim. Doktorum Murat Bey’inde Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Gelişim Hastanesi’ne geldiğini öğrendim. O’na güvendim ve memleketimde ameliyat oldum” dedi.
Ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Songur, şah damarı tıkanıklığının, kalıcı felce ve hatta ölüme yol açabilecek bir sağlık sorunu olduğunu ifade ederek, “Yapılacak çok basit bir operasyonla veya uygun hastalara stent takılarak, bu tür hastalarda güzel sonuçlar alıyoruz. Kalp ve Damar Cerrahisi Ekibi olarak, hiçbir operasyon için hastaların şehir dışına gitmelerine gerek kalmamıştır” diye konuştu.

HATAY

14 Ekim 2019 Pazartesi

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