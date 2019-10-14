Hatay'da öğrenciler Mehmetçiğe selamla mektup gönderdi

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki ilkokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere mektup gönderdi.

İskenderun İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde düzenlenen törende hep bir ağızdan Gündoğdu Marşını okuyarak Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe selam gönderdiler.

Okulun müdürü Haşim Ekener, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklerimize bir nebze de olsun moral verebilmek için ve canımızla kanımızla yanlarında olduklarımızı bilmeleri için bugün burada hep birlikte selam gönderiyoruz ve Allah yar ve yardımcınız olsun diyoruz" dedi.

Öğrenciler tarafından Mehmetçiklere yazılan mektuplar arasında yer alan "Selam Olsun" şiiri ise sınıf öğretmeni Dilek Aydın tarafından okundu.

Törenin sonunda öğrenciler yazdıkları mektupları Türk bayrağı ile hazırlanan posta kutusuna koyarak asker selamı verdiler.

HATAY 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:09

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.