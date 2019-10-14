Hatay’da korkutan çatı katı yangını

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Hatay'da bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez ilçe Antakya'nın Meydan Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bir binanın çatı katında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede müdahale etikleri yangını diğer katlara sıçramadan söndürdü. Yangının söndürülmesiyle çevredeki vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

HATAY 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:09

YATSI 19:23

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