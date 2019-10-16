Samandağ Emniyet Müdürü Ramazan Öğün oldu

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Hatay'ın Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ramazan Öğün getirildi.

Samandağ’da Emniyet Müdürü Duran Datlı'nın Defne İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanmasının ardından Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Ramazan Öğün tayin oldu. Öğün, "Huzurlu bir Samandağ’da daha da huzurlu bir ortam sunmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

HATAY 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:17

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