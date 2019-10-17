Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1'inci Lig'de Hatayspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Ligdeki çıkışını sürdürmek isteyen Hatayspor, Antakya Atatürk Stadyumu´nda zorlu Adana Demirspor maçına hazırlanıyor. Teknik direktör Bayram Toysal önderliğinde taktik, çabukluk, 5´e 2 top çalma, şut ve duran top antrenmanı gerçekleştirildi. Ligde 7 hafta sonunda 14 puan toplayarak averaj farkı ile 2´nci sırada yer alan Hatayspor, zorlu maçı kazanarak zirve yarışını devam ettirmek istiyor.
Karşılaşma 19 Ekim Cumartesi saat 14.00´te Antakya Atatürk Stadyumu´nda oynanacak.
HATAY
17 Ekim 2019 Perşembe
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