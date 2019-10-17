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Hatay'da yağmur

DHA

HATAY´da öğle saatlerinde başlayan yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

HATAY´da öğle saatlerinde başlayan yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Aniden başlayan yağmur, saat 11.00 sıralarında etkisini gösterdi. Kentte günlerdir süren güneşli ve sıcak hava, yerini yağmura bıraktı. Yağmurda ıslanmak istemeyen vatandaşlar bölgedeki iş yerlerinin saçakları altına sığındı. Kentte yağmurun aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

HATAY

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:18
  • GÜNEŞ 06:37
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 18:05
  • YATSI 19:19
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