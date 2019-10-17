Hatay Büyükşehir Belediyespor, Minsk'i devirdi: 79-71

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında, Belarus temsilcisi TsmokiMinsk'i 7971 yendi. Diğer yandan mücadele scoreboard arızası dolayısıyla 1 saat 15 dakika geç başladı.



Salon: Antakya

Hakemler: Zoron Mitrovski xx (Makedonya), Charalampos Karakatssounis xx (Yunanistan), Vasileios Pitsilkas xx (Yunanistan)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın xx 3, Özge Yavaş xx 3, Gajic xxx 18, Peters xxx 17, Magarity xxx 15, Gülşah Gümüşay x, Gizem Başaran x, Ben Abdulkader xxxx 23, Tuğba Oral x

TsmokiMinsk: Vabishchevich xxx 13, Murauskaya xx 8, Rybalka x, Theriot xx 7, Stsiapanava x, Hasper xxx 21, Chidom xx 14, Bartakova xx 8

1. Periyot: 1824 (Minsk lehine)

Devre: 3445 (Minsk lehine)

3. Periyot: 6156 (Hatay Büyükşehir Belediyespor lehine)

HATAY 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:05

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.