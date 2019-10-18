İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği, uyuşturucu ticareti yaptığı ve yağma suçlarına karıştığı tespit edilen kişilerin Gültepe ve Buluttepe mahallerindeki adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HATAY 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:19

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