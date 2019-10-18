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Erzin’de metruk binalar yıkılıyor

İHA

Hatay'ın Erzin ilçesindeki metruk binalar tespit edilerek yıkılacak.

Erzin’de metruk binalar yıkılıyor

Hatay’ın Erzin ilçesindeki metruk binalar tespit edilerek yıkılacak.
Kaymakam Ahmet Demirci, yaptığı açıklamada, metruk yapıların halkın can güvenliği, uyuşturucu ve alkol bağımlılarının sıklıkla kullandığı yerler olması, intihara meyilli kişilerin genelde buraları tercih etmeleri ve yerleşim yerlerinde görüntü kirliliği oluşturmaları sebebiyle yıkılması gerekli olan yapılar olduğunu belirterek, “Bu gibi yerler tespit edilerek yapı sahiplerine yıkımı yapmaları için 1 ay süre vereceğiz. Söz konusu metruk binalar verilen süre içerisinde sahipleri yıkmıyorsa burada Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Erzin Belediyesi devreye girecek. Bu yıkım işini bu birimler yapacak ve burada doğan masrafı yapı sahiplerinden tahsil edilecek” dedi.
Bugüne kadar ilçede 52 metruk yapının tespit edildiğine dikkat çeken Kaymakam Demirci, “34 tanesinin yıkımı gerçekleşti, 14 tanesi tadilat görmüş, 3 malik ek süre istemiş, 1 yapıda yıkım için hukuki süreç devam etmektedir. İlçemizdeki diğer metruk yapıların tespiti, tadilat veya yıkımının yapılması için hem ilçe kaymakamlığı ve belediye başkanlığı olarak kararlıyız. Bu konuda kesinlikle taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.

HATAY

18 Ekim 2019 Cuma

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