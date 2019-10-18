HATAY'ın Erzin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan demir yüklü TIR, tarım işçilerinin olduğu park halindeki midibüse çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında, D-817 yolunun Kısıklı mevkiinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Hacı Kartal, adres sormak için 01 ABT 581 plakalı servis midibüsünü yol kenarına park etti. Bu sırada midibüsteki 30 kişiden 4'ü indi. Aynı yönden gelen Halit Topal yönetimindeki 31 PA 838 plakalı demir yüklü TIR ise kontrolden çıkıp, park halindeki midibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle midibüs, şarampole yuvarlanırken, TIR ise beton bahçe duvarına çarptı. Kazada midibüste bulunan 26 kişi ile TIR sürücüsü Halit Topal yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Osmaniye ile Hatay'ın Erzin, Dörtyol ve İskenderun ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 27 yaralıdan tarım işçisi Adile Bahçe (59), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürdürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



HATAY 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:19

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