Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Hatayspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, cumartesi günü evinde oynayacağı Adana Demirspor mücadelesinin son antrenmanını yaparak maç saatini beklemeye başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 ve şut çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

HATAY 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:04

YATSI 19:18

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