Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Hatayspor, cumartesi günü evinde oynayacağı Adana Demirspor mücadelesinin son antrenmanını yaparak maç saatini beklemeye başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 ve şut çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.
HATAY
18 Ekim 2019 Cuma
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