Hatay'da Türk Kızılayına kan bağışı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde, Türk Kızılayı tarafından “Kan Ver Kahraman Ol, Bu Güce Sen de Ortak Ol” projesi kapsamında 220 ünite kan bağışı toplandı.



Kızılay Hatay Kan Bağış Müdürü Doktor Sinan Atmaca, yaptığı açıklamada, 18 ile 65 yaş arasındaki Türk vatandaşlarının her üç ayda bir kan verebileceklerini söyledi. Kan vermenin sağlık açısından son derece faydalı olduğuna dikkat çeken Atmaca, kan veren kişide fiziki iyileşme sağlandığını ve taze kan hücrelerinde artış olacağını söyledi. Atmaca, Yayladağı’nda duyarlılığın ve bağışçı sayısının çok yüksek olduğunu sözlerine ekleyerek, "Tüm Yayladağılılara göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Hükümet Konağı önünde kurulan çadırda Türk Kızılay 220 ünite kan bağışı topladı. İlginin yoğun olduğu kan bağışı kampanyasına, öğrenci, polis ile vatandaşlar destek verdi. Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, kan bağışında bulunan vatandaşları ziyaret edip sohbet etti.



Kan bağışına Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, İlçe Emniyet Amiri Şükrü Çoşgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Doğan Gürlen, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Celal Atmaca ve çok sayıda vatandaş katıldı.

HATAY 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:19

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