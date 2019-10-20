Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı

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Hatay'da art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Hatay’da İskenderun Körfezi’nde gece boyunca etkili olan sağanak yağmur sırasında ortaya çıkan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi. İskenderun’da gece boyunca etkili olan yağmur sırasında ortaya çıkan şimşekler, izleyenlere unutulmaz bir gösteri sundu.

HATAY 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 18:01

YATSI 19:15

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