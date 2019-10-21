BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye´nin Türkiye sınırına yakın olan İdlib ve kırsalına 37 TIR´dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
Hatay´ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından TIR´lara yüklenen insani yardım malzemeleri Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde geldiği Cilvegözü Gümrük Kapısı´ndaki işlemlerin ardından İdlib kenti ve kırsalına hareket etti. Gönderilen yardım malzemesi yüklü TIR´ların sayısının çok olması nedeniyle 2 grup halinde gönderildi. Araçlarda bulunan yardım malzemeleri İdlib ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.
HATAY
21 Ekim 2019 Pazartesi
- İMSAK 05:21
- GÜNEŞ 06:40
- ÖĞLE 12:25
- İKİNDİ 15:31
- AKŞAM 18:00
- YATSI 19:14