Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye´nin Türkiye sınırına yakın olan İdlib ve kırsalına 37 TIR´dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

Hatay´ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından TIR´lara yüklenen insani yardım malzemeleri Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde geldiği Cilvegözü Gümrük Kapısı´ndaki işlemlerin ardından İdlib kenti ve kırsalına hareket etti. Gönderilen yardım malzemesi yüklü TIR´ların sayısının çok olması nedeniyle 2 grup halinde gönderildi. Araçlarda bulunan yardım malzemeleri İdlib ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.



HATAY 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 18:00

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.