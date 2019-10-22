Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İskenderun körfezinde şiddetli yağmur ve fırtına balıkçıları canından ediyordu.



İskenderunda yağmurlu havada avlanmaya çıkan 6 Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı bağlı DEGAK10 dalgıçları tarafından kurtarıldı.

İskenderun Körfezi'ne tekne ile balık tutmak için açıldıktan bir süre sonra şiddetli yağış ve fırtınaya yakalanan balıkçılar Arsuz karaağaç bölgesinde teknelerinin su alması ve yağmur nedeni ile mahsur kaldılar. 6 balıkçının yardımına Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığına DEGAK10 dalgıç timi yetişti ve balıkçılar kurtarıldı.

Yaklaşık 1,5 saat telefonları çekmediği için durumlarını haber veremeyen balıkçılar barınakta bekletilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

HATAY 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:59

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.