Asırlık çınar ağacına bakım

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Hatay’ın Payas ilçesinde bulunan asırlık çınar ağacına kış öncesi bakım çalışması yapıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 600 yaşında olduğu bildirilen anıt ağaca kış öncesi bakım çalışması yaptı.

Ekipler, dallarında yer yer kuruma, böceklenme, çatlakların bulunduğu ağacı, ölü dokulardan arındırarak ilaçladı, yağmurun yol açabileceği çürümeyi engellemek ve ağaca zararlı böceklerin girişini önlemek amacıyla da gövdede bulunan açıklıklar sineklik ve özel bir macun kullanılarak kapatıldı.

HATAY 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:22

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