Hatayspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı B.B. Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı.
Hatayspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı B.B. Erzurumspor mücadelesi hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 ve dar alan çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
HATAY
22 Ekim 2019 Salı
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