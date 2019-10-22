Hatayspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

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Hatayspor, TFF 1. Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı B.B. Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı.

Hatayspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı B.B. Erzurumspor mücadelesi hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 ve dar alan çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

HATAY 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:22

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