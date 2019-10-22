Şampiyon basketbolcular galibiyetle başladı

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi’nde Hatay Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü’nü konuk etti. Bölgesel ligde şampiyon olarak 2. Lige yükselen Hatay Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, sezonun ilk maçında rakibini 7264 yendi.

Karşılaşma sonrası açıklamada bulunan Hatay Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Sorumlusu Serkan Çelik, “Ligin ilk maçında kendi seyircimizle buluştuğumuz ve galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Eksiklerimizi gördük ve ilerleyen haftalarda bu eksiklikleri kapatmak için daha çok çalışacağız. Bu seneki hedefimiz yine şampiyonluk. Bu galibiyeti Onursal Başkanımız ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş’a, takım sponsorumuz olan HATSU’nun yöneticilerine armağan ediyorum” dedi.

Mavibeyazlılar ligin ikinci haftasında 26 Ekim’de deplasmanda Diyarbakır Engelliler Basketbol Takımı ile karşılaşacak.

HATAY 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:59

YATSI 19:13

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