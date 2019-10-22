'Yörük ana' Mehmetçik için kurban kestirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

'Yörük ana' Mehmetçik için kurban kestirdi

DHA

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, 'Zeytin Dalı Harekatı' düzenlenirken, askerler için kurban kestiren ve 'Yörük ana' olarak tanınan Döndü Deveci, bu kez 'Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik için kurban kestirdi.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, 'Zeytin Dalı Harekatı' düzenlenirken, askerler için kurban kestiren ve 'Yörük ana' olarak tanınan Döndü Deveci, bu kez 'Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik için kurban kestirdi.
Kırıkhan Jandarma Komutanlığı önünde, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için tören düzenlendi. Törene Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Murat Özanlağan katıldı. 'Zeytin Dalı Harekatı' yürütülürken, askerler için kurban kestiren ve 'Yörük ana' olarak tanınan Döndü Deveci de törene katıldı. Deveci, 'Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik için de kurban kestirdi.
Kaymakam Karamehmetoğlu, törendeki konuşmasında, "Bu mücadelede görev alan bütün askerlerimize ve canla başla sınır bölgemizi savunan görevlilerimize başarılar diliyoruz" dedi. 
Döndü Deveci ise "Sınır boyunda teröristlere dünyayı dar eden Mehmetçiklerimize Allah kolaylıklar versin. Askerimizin ayaklarına taş değmesin. İnşallah birliklerine ve ailelerine sağ salim geri dönerler. Kalbimiz her zaman onlarla birlikte. Allah askerlerimizi, devletimizi başımızdan eksik etmesin" diye konuştu. 

HATAY

22 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:22
  • GÜNEŞ 06:41
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samandağ’da çöp toplama alanı kent parka dönüşüyor
YEREL HABERLER Samandağ’da çöp toplama alanı kent parka dönüşüyor
Şampiyon basketbolcular galibiyetle başladı
YEREL HABERLER Şampiyon basketbolcular galibiyetle başladı
Hatayspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Hatayspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı
Hatay Barosu’ndan kadına şiddete yönelik bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Hatay Barosu’ndan kadına şiddete yönelik ...
Hatay'da pelikanların göç yolculuğu
YEREL HABERLER Hatay'da pelikanların göç yolculuğu
Yörük Ana'dan, Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerlere kurban Zeytin Dalı Harekatı'nda operasyona giden askerler için kurban kesen "Yörük Ana" Döndü Deveci, bu kez Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik için kurban kesti
YEREL HABERLER Yörük Ana'dan, Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerlere ...
Asırlık çınar ağacına bakım
YEREL HABERLER Asırlık çınar ağacına bakım
Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
İskenderun körfezinde şiddetli yağmur ve fırtına balıkçıları canından ediyordu
YEREL HABERLER İskenderun körfezinde şiddetli yağmur ve fırtına ...
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı
YEREL HABERLER Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğa otomobil ...
Hatay'da motosiklet hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay'da motosiklet hırsızlığı yapan 2 kişi ...
İdlib´deki kamplarda yaşayanlara 2 bin gıda kolisi gönderildi
YEREL HABERLER İdlib´deki kamplarda yaşayanlara 2 bin gıda kolisi ...
Komedi Oyunları Festivali´nde usta sanatçılar sahne aldı
YEREL HABERLER Komedi Oyunları Festivali´nde usta sanatçılar sahne ...
BM´den İdlib´e 37 TIR insani yardım
YEREL HABERLER BM´den İdlib´e 37 TIR insani yardım
Seren Serengil, Medeniyetler Korosu ile sahne aldı
YEREL HABERLER Seren Serengil, Medeniyetler Korosu ile sahne aldı
Prof. Dr. Nursal: "Her sekiz kadından biri meme kanseri" Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal, erken tanıyla tedavide başarı şansının yüzde 95’in üzerinde olduğunu belirtti
YEREL HABERLER Prof. Dr. Nursal: "Her sekiz kadından biri meme ...
El frenini çekmeyi unuttuğu taksisinin altında can verdi Hatay’da akıl almaz kaza: 1 ölü
YEREL HABERLER El frenini çekmeyi unuttuğu taksisinin altında can ...
Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı
Hatay Büyükşehir Belediyespor - Samsun Canik Belediyespor: 97-58
YEREL HABERLER Hatay Büyükşehir Belediyespor - Samsun Canik ...
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay BŞ.BLD: 97 - Canik Belediyespor: 58
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay BŞ.BLD: 97 - ...
Balıkçı tekneleri batmaktan kurtarıldı
YEREL HABERLER Balıkçı tekneleri batmaktan kurtarıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X