Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

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Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği, uyuşturucu sattığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik olarak İskenderun ilçesine bağlı Güzelçay ve Arsuz ilçesine bağlı Çetillik Mahallerinde operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HATAY 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:23

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