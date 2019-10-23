Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hatayspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor Bayram Toysal: "Dengeli bir oyunla Erzurum ...

İHA

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor’un Teknik Direktörü Bayram Toysal, dengeli ve kontrollü bir oyunla, Erzurum’dan kayıpsız bir şekilde dönmek isteklerini ve ilk yarıyı kayıpsız geçmek istediklerini söyleyerek, "Hep birlikte el birliği ile bu takımı inşallah hedeflediği noktaya getireceğiz" dedi.
Hatayspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarına Osman Çalğın Tesisleri’nde devam ediyor. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi. Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, Erzurumspor’un zafiyetlerini bildiklerini ve puan ve puanlarla dönmek istediklerini söyledi. 21 kazanılan Adana Demirspor maçını değerlendiren Toysal, istatistiki verilerde yakaladıkları pas yüzdesinin Süper Lig takımlarının yakaladıkları veri olduğunu belirterek, “Adana Demirspor maçı milli maç arası olması nedeniyle bizim de daha iyi çalışabilmemiz adına doğru bir zamana denk geldi. Maçı zorda olsa kazanmasını bildik. Tabi bu maçların zor olacağını biliyorduk. Daha önce bu konuyla alakalı konuştuk. Bakıldığı zaman istatistiki verilerde en önemli ayrıntı özellikle üçüncü bölge de topun yüzde 74 pas yüzdesi ile oynadığımız bir bölge olduğunu düşünecek olursak, bu Süper Lig takımlarının yakaladığı bir veri. Biz bu maçta onu yakaladık ve galip gelmesini bildik” dedi.

"Erzurumspor'un da dezavantajları var"
Erzurumspor’un henüz lige ayak uyduramadıklarını belirten Toysal, “Erzurumspor, önemli bir takım, rakımı yüksek buraya göre. Tabi onlarında dezavantajları var şu ana kadar. Geçen sene ligden düşmüş olmaları, bu lige şu ana kadar ayak uyduramadıklarını gösteriyor. Daha dengeli daha kontrollü bir oyunla, o maçtan da kayıpsız bir şekilde geldiğimiz de ben inanıyorum ki ilk yarıyı biz kayıpsız geçeriz. İkinci yarı her ligin çok zor geçtiğini düşünecek olursak, biz oraya kadar ki süreci iyi geçirmeye çalışacağız. Erzurumspor’un zaafiyetlerini biliyoruz, onunla alakalı çalışmalarımızı yapacağız. Ümit ediyorum, Adana Demirspor gibi o maçtan da puan ya da puanlar alıp Hatay’a gelmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Taraftarımızdan sabır ve destek bekliyoruz"
Adana Demirspor maçında taraftarların tepkisiyle ilgili de açıklamalar da bulunan Toysal, “Biz kendi işimizi yapıyoruz. Ama şunu rica ediyorum, özellikle camiadan taraftarlarımızdan. Hedefe giden takımda illa ki sıkıntılar oluşabilir. Bu bizden kaynaklı değil, rakibin ekstra önlemi, saha içi ve dışı olaylar gibi. Biraz sabır bekliyoruz, destek istiyoruz. Bizi hoca veya şahıs olarak kimse sevmek zorunda değil, ama bir saygınlık bekliyoruz. Sonuçta yaptığımız iş ortada, seversin veya sevmezsin ama buradaki yapılan işe ve kurumsal yapıya herkesin saygı duymak zorunda olduğu bir gerçek. Ben hiçbir zaman bu camiaya gönül vermiş bir insana farklı gözle bakmadım. Bize de o gözle bakmasınlar, biz buraya hizmet etmeye, çalışmaya geldik. Biz mecburiyettir bu, başarılı olmaya geldik, zaman kazanmaya değil. Hep birlikte el birliği ile bu takımı inşallah hedeflediği noktaya getireceğiz” açıklamalarında bulundu.
Hatayspor futbolcularından Caner Hüseyin Bağ ise “Adana Demirspor maçına çok iyi hazırlandık, bizim için kritik bir maçtı şampiyonluk için. Ligin en kritik maçıydı bizim için. 10 yenik duruma düştük ilk dakikalardan ama bunun üstesinden geldik arkadaşlarımızla, hocamızla, herkesle beraber. Erzurum deplasmanına gideceğiz ve çok zor bir deplasman. Rakımı yüksek olduğu için oraya giden takımların zorlandığını biliyoruz. Ama oranın da üstesinden geleceğimize eminim. Arkadaşlarıma, hocalarıma birbirimize güveniyoruz. Oradan puanlarla dönersek birinciliğimizi koruyacağız ve şampiyonluk için emin adımlarla yürüyeceğiz” dedi.

HATAY

23 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:23
  • GÜNEŞ 06:42
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Luceyn ve Ömer’in yüzü Türkiye’de güldü Suriye'de, rejim güçleri tarafından evlerine varil bombası atılması sonucu yüzü yanan 9 yaşındaki Suriyeli Luceyn Kifretune ve sağ bacağını kaybeden 7 yaşındaki Ömer Kifretune Türkiye’de şifa buldu Savaşın mağdur çocukları Luceyn ve Ömer geçirdikleri başarılı operasyonlar sonrasında yeniden gülmeye başladı
YEREL HABERLER Luceyn ve Ömer’in yüzü Türkiye’de güldü Suriye'de, ...
Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
YEREL HABERLER Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
Hatay'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Hatay'da uyuşturucu operasyonu
'Yörük ana' Mehmetçik için kurban kestirdi
YEREL HABERLER 'Yörük ana' Mehmetçik için kurban kestirdi
Samandağ’da çöp toplama alanı kent parka dönüşüyor
YEREL HABERLER Samandağ’da çöp toplama alanı kent parka dönüşüyor
Şampiyon basketbolcular galibiyetle başladı
YEREL HABERLER Şampiyon basketbolcular galibiyetle başladı
Hatayspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Hatayspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı
Hatay Barosu’ndan kadına şiddete yönelik bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Hatay Barosu’ndan kadına şiddete yönelik ...
Hatay'da pelikanların göç yolculuğu
YEREL HABERLER Hatay'da pelikanların göç yolculuğu
Yörük Ana'dan, Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerlere kurban Zeytin Dalı Harekatı'nda operasyona giden askerler için kurban kesen "Yörük Ana" Döndü Deveci, bu kez Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik için kurban kesti
YEREL HABERLER Yörük Ana'dan, Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerlere ...
Asırlık çınar ağacına bakım
YEREL HABERLER Asırlık çınar ağacına bakım
Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
İskenderun körfezinde şiddetli yağmur ve fırtına balıkçıları canından ediyordu
YEREL HABERLER İskenderun körfezinde şiddetli yağmur ve fırtına ...
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı
YEREL HABERLER Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğa otomobil ...
Hatay'da motosiklet hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay'da motosiklet hırsızlığı yapan 2 kişi ...
İdlib´deki kamplarda yaşayanlara 2 bin gıda kolisi gönderildi
YEREL HABERLER İdlib´deki kamplarda yaşayanlara 2 bin gıda kolisi ...
Komedi Oyunları Festivali´nde usta sanatçılar sahne aldı
YEREL HABERLER Komedi Oyunları Festivali´nde usta sanatçılar sahne ...
BM´den İdlib´e 37 TIR insani yardım
YEREL HABERLER BM´den İdlib´e 37 TIR insani yardım
Seren Serengil, Medeniyetler Korosu ile sahne aldı
YEREL HABERLER Seren Serengil, Medeniyetler Korosu ile sahne aldı
Prof. Dr. Nursal: "Her sekiz kadından biri meme kanseri" Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal, erken tanıyla tedavide başarı şansının yüzde 95’in üzerinde olduğunu belirtti
YEREL HABERLER Prof. Dr. Nursal: "Her sekiz kadından biri meme ...
El frenini çekmeyi unuttuğu taksisinin altında can verdi Hatay’da akıl almaz kaza: 1 ölü
YEREL HABERLER El frenini çekmeyi unuttuğu taksisinin altında can ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X