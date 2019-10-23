İskenderun’da güven ve huzur devriyeleri

İskenderun emniyeti 300 polisin katıldığı huzur ve güven denetimlerinde şüpheli şahıslar ve riskli bölgelerde hassas uygulama yaptı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin hassas ve riskli bölgelerinde denetimler yaptı. Yaklaşık 300 polisin katıldığı huzur ve güven devriyelerinde 2 bin 700 kişi ve 905 araç sorgulandı. Halkın huzur ve güvenini tesis etmek için yapılan denetimler özellikle kenti ikiye ayıran köprüler üzerinde ve suç olaylarının çokça yaşandığı riskli bölgelerde yapıldı. Araçlar ve şahısların arandığı denetimlerden vatandaşlarda memnun oldukları gözlendi.

Denetimlerde polis kontrolünden geçen bir vatandaş, “Bu denetimler bizim için yapılıyor daha ne isteyelim ki polis üzerine düşeni yapıyor memnunuz" şeklinde konuştu.

HATAY 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:23

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