CHP'li Kaya: Türkiye ve Suriye´nin Orta Doğu´ya barış getirmesini bekliyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

CHP'li Kaya: Türkiye ve Suriye´nin Orta Doğu´ya barış getirmesini bekliyoruz

DHA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Suriye´de izlenilen politikanın, Türkiye'ye olumsuz yansıdığını söyledi. Kaya, "Suriye politikası Türkiye´ye kaybettirdi. Türkiye´ye uluslararası alanda itibar kaybına, ekonomik kayıplarına neden oldu. Türkiye ve Suriye halkının birbiriyle dost olması gerekirken, birbirine düşman haline gelmesi ne yazık ki en büyük handikabımız oldu. Biz Türkiye ve Suriye´nin Orta Doğu´ya barış getirmesini dört gözle bekliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Suriye´de izlenilen politikanın, Türkiye'ye olumsuz yansıdığını söyledi. Kaya, "Suriye politikası Türkiye´ye kaybettirdi. Türkiye´ye uluslararası alanda itibar kaybına, ekonomik kayıplarına neden oldu. Türkiye ve Suriye halkının birbiriyle dost olması gerekirken, birbirine düşman haline gelmesi ne yazık ki en büyük handikabımız oldu. Biz Türkiye ve Suriye´nin Orta Doğu´ya barış getirmesini dört gözle bekliyoruz" dedi.
CHP Hatay İl Başkanlığı'nda partililer ile bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, şunları söyledi:
"PYD´yi terör örgütü olarak gören iki devlet var; biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri ise Şam yönetimi. Rusya ve Amerika, PYD´yi terör örgütü olarak görmüyor. Ama biz Rusya ve Amerika ile masaya oturuyoruz. Bu sorunun muhatapları ve sahipleri varken, biz neden Amerika´ya ya da Rusya´ya teslim oluyoruz? Yapılması gereken acilen, 14 Ekim 2009´da yapılan ortak Bakanlar Kurulu yapılmasa bile, Ankara ile Şam arasında bir barış köprüsünün kurulması. Biz doğrudan doğruya Şam hükümeti ile görüşmeleri sürdürmek zorundayız."  
TÜRKİYE VE SURİYE'NİN ORTA DOĞU'YA BARIŞ GETİRMESİNİ BEKLİYORUZ
Terör Örgütü YPG/PYD´ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, Türk askerlerinin kontrol altına aldıkları bölgeleri, Suriye hükümeti askerlerine, Rusya ve Amerika´nın katıldığı Soçi görüşmeleri sonucunda devredildiğine dikkat çeken Kaya, şunları söyledi:
"Bu görüşmeyi Suriye devlet başkanı ile konuşup, `Burası senin de benim de başımın belası. Terör örgütleri Suriye´nin de sorunu Türkiye´nin de sorunu. Gel bu sorunu hep beraber çözelim´ dediğinde kıyamet mi kopuyor? Rusya ve Putin üzerinden bu sorunu çözemeyeceğini görmedin mi? İki gün önce anlı şanlı anlattınız ama 2 gün sonra Putin´in PYD komutanlarıyla yaptığı canlı bağlantının görüntüleri çıktı. Bunu nasıl izah edeceksiniz? Biz Türkiye ve Suriye´nin Orta Doğu´ya barış getirmesini dört gözle bekliyoruz." 

HATAY

25 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:25
  • GÜNEŞ 06:44
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma Genel Komutanı Hatay’da
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutanı Hatay’da
Evinde mozaikle yakalandı Mozaik Hatay Müzesine teslim edildi, evin sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Evinde mozaikle yakalandı Mozaik Hatay Müzesine ...
Aile boyu sanat
YEREL HABERLER Aile boyu sanat
Hatay'da mozaik operasyonu Jandarmanın bir eve yaptığı operasyonda mozaik parçası ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da mozaik operasyonu Jandarmanın bir eve ...
İskenderun’da güven ve huzur devriyeleri
YEREL HABERLER İskenderun’da güven ve huzur devriyeleri
Antakya Otogarı'nın satışı bölge esnafını tedirgin etti
YEREL HABERLER Antakya Otogarı'nın satışı bölge esnafını tedirgin ...
Hatayspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor Bayram Toysal: "Dengeli bir oyunla Erzurum maçını kayıpsız geçeceğiz" Teknik Direktörü Bayram Toysal: "Bu takımı hedeflediği noktalara getireceğiz"
YEREL HABERLER Hatayspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarını ...
Luceyn ve Ömer’in yüzü Türkiye’de güldü Suriye'de, rejim güçleri tarafından evlerine varil bombası atılması sonucu yüzü yanan 9 yaşındaki Suriyeli Luceyn Kifretune ve sağ bacağını kaybeden 7 yaşındaki Ömer Kifretune Türkiye’de şifa buldu Savaşın mağdur çocukları Luceyn ve Ömer geçirdikleri başarılı operasyonlar sonrasında yeniden gülmeye başladı
YEREL HABERLER Luceyn ve Ömer’in yüzü Türkiye’de güldü Suriye'de, ...
Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
YEREL HABERLER Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
Hatay'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X